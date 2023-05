In wenigen Stunden zum Krypto-Millionär, extrem hohe Transaktionsgebühren bei Bitcoin und Ethereum sowie Wirbel um die weltgrößte Krypto-Börse Binance – wie man schnell 1,4 Millionen verdient und was die Auszahlungsstopps sowie Bitcoin-Abflüsse bei Binance bedeuten.

Podcast

Während der Aufzeichnung dieses Podcasts folgen BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Peter Büscher der Spur einer vermeintlich viel zu teuren Ethereum-Transaktion. Dabei stoßen sie auf einen sehr cleveren Trader, der innerhalb von wenigen Stunden an diesem Montagmorgen einen siebenstelligen Buchgewinn verzeichnen konnte.

Überschattet wird dies jedoch von den aktuellen Sorgen um Binance. Innerhalb von 24 Stunden wurden zweimal Auszahlungsstopps für Bitcoin verhängt. Offiziell wegen einer Netzwerküberlastung bei Bitcoin. Dazu gesellen sich Bitcoin-Abflüsse, die mittlerweile ein Drittel von Binance’ Beständen ausmachen. Was dahinter steckt und was es bedeuten kann, erfahrt ihr in diesem Podcast.

Zusätzlich werfen wir einen Blick auf die rasant gestiegenen Transaktionskosten bei Bitcoin und Ethereum. Was verursacht sie und wann ist mit einer Besserung zu rechnen?

PEPE und die Memecoin-Rallye: Letzter Exzess vor dem Absturz?

Der Memecoin PEPE konnte in der Spitze mehr als unglaubliche 41.636.000 Prozent Kursgewinn einfahren. Doch danach ging es deutlich um 50 Prozent nach unten. Wir werfen einen Blick auf die bisherigen Crashs und Korrekturen dieses noch jungen Token und beleuchten, wie es sich mit Chancen und Risiken verhält, wenn man hier noch aufspringt.

Außerdem erfahrt ihr die wichtigsten Termine dieser Handelswoche und zum Abschluss erwarten euch wie gewohnt die aktuell relevanten Kursziele für Bitcoin.