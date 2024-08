So viele Bitcoin halten Goldman Sachs und Co.

Es ist 13F-Zeit in den USA. Was bedeutet das? Assetmanager über 100 Millionen US-Dollar Assets Under Management (AUM) sind quartalsweise dazu verpflichtet, ihre Vermögenswerte aufzulisten. Neben Aktien, ETFs und Anleihen findet sich da immer häufiger – Bitcoin.

Typischerweise zwar nicht physisch, doch aber in Form von Indexfonds wie dem iShares Bitcoin Trust ETF von BlackRock.

Das konservative Finanzinstitut wie Goldman Sachs etwa hält 418 Millionen US-Dollar in Bitcoin ETFs. Capula Management, ein europäischer Hedgefonds, ist mit 7,4 Millionen Anteilen sogar der größte Investor in den BlackRock ETF.

Stablecoins, Kreditkarten und Krypto-Payments

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Stablecoins zur Krypto-Killerapp werden? Derzeit ist der Siegeszug von Stablecoins kaum noch aufzuhalten. Mastercard und Visa zeigen sich viel offener gegenüber Krypto, als noch vor einigen Jahren.

Zahlen wir bald nur noch mit synthetischem US-Dollar, ohne es zu merken? Und wann steigt endlich Apple in die Welt der Kryptowährungen ein?