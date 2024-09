Große Zinssenkung voraus? Was von der Fed-Sitzung am Mittwoch zu erwarten ist, wie der Bitcoin-Kurs auf einen großen Zinsschritt reagieren würde und weshalb wir bullish auf die Token2049 in Singapur sind.

So könnte Bitcoin auf die Zinsentscheidung der Fed reagieren

Podcast

Die Konjunkturdaten lassen aktuell die Rezessionssorgen überhandnehmen. Nicht nur in den USA und Europa, sondern auch in China schwächt sich das Wirtschaftswachstum maßgeblich ab. Immer mehr Marktteilnehmer erwarten daher eine doppelte Zinssenkung am Mittwoch von der US-Notenbank.

Zinssenkung schlecht für Bitcoin?

Während fallende Zinsen grundsätzlich gut für Bitcoin und Co. sind, gilt dies nicht in Phasen größerer wirtschaftlicher Einbrüche. Sollte es also nicht zu einem erhofften Soft Landing der US-Wirtschaft kommen, dürfte auch Bitcoin vorerst nicht von den Zinssenkungen profitieren. Wie wahrscheinlich, welches Szenario ist, wird unter anderem im Podcast erörtert.

Auch geht es um die größte Krypto-Konferenz des Jahres: die Token2049 in Singapur, bei der BTC-ECHO vor Ort sein wird. Da zahlreiche Announcements erwartet werden, hat die Konferenz das Zeug dazu, einigen Altcoins einen Schub nach vorne zu verleihen.