Pump Fun ist die am schnellsten wachsende Krypto-App. Und voller Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und Idiotie.

Pump Fun: Wie viel Wahnsinn ist in Krypto erlaubt?

Podcast

Ein Typ setzt sich im Livestream in Flammen, eine Mutter spielt mit ihren Brüsten, zwei Entwickler boxen sich. Und auch sonst wird es nicht besser, wenn man auf Pump Fun unterwegs ist, der Geburtsstätte der Solana-Memecoins: rassistische Token, Antisemitismus, Sexismus. Wohin man schaut, tun sich tiefe Abgründe auf. Und mit 100 Millionen US-Dollar Umsatz in sechs Monaten ist das auch noch die am schnellsten wachsende Krypto-App des Jahres. Wie kann das sein?

Warum es gerade ein bisschen langweilig ist

Keine Gier oder Angst, sondern Langeweile regiert den restlichen Kryptomarkt. Die Kurse gehen seit gefühlten Ewigkeiten seitwärts. Es gibt kaum Impulse. Keine Liquidität. Warum sich Kleinanleger noch ein wenig gedulden müssen, bis es wieder spannend wird.