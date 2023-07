Privatsphäre in Gefahr Wer braucht eigentlich den digitalen Euro?

Privatsphäre in Gefahr

Podcast

Mit dem digitalen Euro wollen EU und EZB ein digitales Abbild von Euro-Bargeldnoten schaffen. Was die Nachfrage nach digitalen Bezahlarten bedienen soll, könnte zum Albtraum für datenschutzsensible EU-Bürgerinnen und -Bürger werden.

Gemeinsam mit Dr. Jonas Gross, seines Zeichens Vorsitzender der Digital Euro Association, nehmen wir den ersten CBDC-Entwurf unter die Lupe.

Bitcoin: Top-Performance 2023

Knapp 90 Prozent konnte Bitcoin in diesem Jahr bereits zulegen. Und obwohl sich auch der Aktienmarkt nicht lumpen lässt, schlägt BTC traditionelle Assets damit um Längen.

Mining-Aktien: Schlagen sogar Bitcoin

Noch besser als Bitcoin laufen in diesem Jahr nur Aktien von namhaften Mining-Unternehmen. Dreistellige Kursgewinne bei Marathon, HIVE und Co. sind seit Jahresbeginn Standard. Welches Unternehmen performt am besten?

In dieser Ausgabe des BTC-ECHO Recap Podcast erfahrt ihr es.