Der Krypto-Space und insbesondere die SOL-Investoren sind seit Tagen in Aufruhr. Schließlich macht seitdem die Nachricht die Runde, dass FTX SOL im Wert von über 534 Millionen US-Dollar in den Büchern stehen hat. Dem Antrag auf Liquidation wurde innerhalb der möglichen Frist nicht widersprochen. Dass diesem am 13. September stattgegeben wird, scheint daher nur noch Formsache. Wir haben daher für euch ausgerechnet, wie viele SOL verkauft werden dürfen und ob diese Verkäufe das Potenzial haben, Solana den letzten Sargnagel reinzuhämmern.

Galaxy Digital, Terra (LUNA) und ein alter Bekannter

Doch wer hat die Expertise, die Insolvenzmasse von FTX so gewinnbringend wie möglich zu liquidieren? Laut Gerichtsunterlagen soll Galaxy Digital mit CEO Mike Novogratz hier übernehmen. Aber: Wie vertrauensvoll ist jemand, der dem mittlerweile gecrashten Coin Terra LUNA ein unübersehbares Tattoo auf seinem Oberarm gewidmet hat?

Außerdem werfen wir im Marktupdate einen Blick auf KASPA und Radix sowie GALA und ApeCoin.

Abschließend erhaltet ihr wie immer die wichtigsten Wirtschaftstermine und Chartmarken für Bitcoin in dieser Woche.

Update: Im Podcast sprechen Peter und Stefan von einem SOL-Bestand von 534 Millionen US-Dollar. Nach neuesten Zahlen ist die Summe mit 1,16 Milliarden USD gut doppelt so hoch. Auch der Wert an Bitcoin hat sich von 268 Millionen US-Dollar auf 560 Millionen US-Dollar um mehr als 100 Prozent erhöht. Ähnlich ist es bei den Beständen von Ethereum und Aptos. An der Einschätzung von Peter und Stefan zum Einfluss auf die Märkte ändert dieses aber nichts.