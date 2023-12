Seltsame Namen, süße Tiere und der Traum vom schnellen Geld: Die Memecoin-Manie greift um sich. Warum manche Coins so erfolgreich sind – und wie man sie früh findet.

Pepe, Bonk und Co.: Wie lange hält die Memecoin-Rallye an?

Podcast

Die Memecoin-Manie ist wieder in vollem Gange. Und macht manche gerade über Nacht reich. Und viele arm. Von Doge bis Bonk: Wie lange geht das noch gut? Und wie investiert man selbst am besten in Memecoins? Sollte man überhaupt? U.a. darüber sprechen wir im aktuellen Recap-Podcast.

Solana schreibt Geschichte

Jahreshoch geknackt, Ripple geflipped, Ethereum in vielen Bereichen überholt, erstes Web3-Handy ausverkauft: Bei Solana läuft es mehr als rund. Was hinter dem explosiven Wachstum steckt – und wie nachhaltig es ist.

Krypto-Fragen am Weihnachtstisch

Weihnachten steht vor der Tür. Und damit auch: die Krypto-Fragen der Familie. Wie ihr am Tisch eine gute Figur macht. Und warum es manchmal besser ist, gar nichts zu antworten.