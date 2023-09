Ein US-Gericht entscheidet: Die SEC hätte den Grayscale Bitcoin ETF nicht einfach so ablehnen dürfen. Damit steigen die Chancen auf die Zulassung des ersehnten Indexfonds auf Bitcoin-Basis.

Ist der Bitcoin ETF in greifbarer Nähe?

Podcast

Der US-Vermögensverwalter Grayscale hat dem Bitcoin-Kurs einen Schub versetzt.

Mit dem Teilsieg von Grayscale gegen die US-Börsenaufsicht SEC bringt sich Bitcoin in Stellung für den Bullenmarkt. Doch damit nicht genug. Auch X (vormals Twitter) macht mit seiner Krypto-Strategie ernst.

Endlich wieder bullishe News im Recap Podcast!

Grayscale: US-Gericht rügt SEC

Die SEC hätte den Grayscale-Antrag auf Umwandlung des GBTC Bitcoin Trust nicht einfach so abschmettern dürfen. Das hat ein US-Berufungsgericht am 29. August entschieden. Nun werden die Karten neu gemischt – und Grayscale hat berechtigte Hoffnung auf eine Genehmigung ihres Bitcoin-ETFs durch die SEC.

X: Kommen bald die Krypto-Zahlungen?

Auch X (vormals Twitter) will Kryptowährungen wie Bitcoin stärker integrieren. In mehreren US-Bundesstaaten konnte das Unternehmen eine entsprechende Lizenz zur Zahlungsverarbeitung erlangen. Was genau Elon Musk mit seiner “Everything App” vorhat, bleibt aber unbekannt.

Coinbase integriert PayPal

Deutsche Kundinnen und Kunden von Coinbase können sich ab sofort über ein neues Einzahlungsvehikel freuen. Die Rede ist von PayPal. Damit will Coinbase den Kauf und Verkauf von BTC, ETH und Co. noch leichter machen.