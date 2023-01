NFTs und Web3 Wie man in die Trends von morgen investiert

Wie man strategisch in NFTs investiert, was der nächste große Trend im Web3-Bereich sein könnte und warum wir trotz aller Startschwierigkeiten bald viel Zeit im Metaverse verbringen werden.

Wie man in die Trends von morgen investiert

Podcast

Vicktoria Klich ist Co-Founderin vom w3.fund. Der neue Wagniskapitalfonds investiert sowohl in Equity als auch in Token und schreckt dabei nicht einmal vor NFTs zurück. Im Podcast erzählt sie über die Anfänge des Fonds und was sie aus den letzten Monaten dazugelernt hat.

NFT-Trends: von Gaming über Fashion

Als NFT-Enthusiastin ist Vicktoria immer auf der Suche nach den Trends von morgen. Was sie von Blockchain Gaming, Metaverse, digitaler Fashion, Communitys etc. hält, wird kritisch im Podcast diskutiert. Denn auch wenn für Vicktoria der Siegeszug der Web3-Ökonomie außer Frage steht, gibt es noch einige Hürden zu nehmen, wie sie selbst einräumt.