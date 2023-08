Habemus Bitcoin ETF! In Europa geht der erste Indexfonds auf Basis des Bitcoin Spot Price an den Start. Ist das ein Grund zum Feiern?

So bullish ist der europäische Bitcoin ETF

Podcast

Die Sektkorken knallen, Bitcoin ist bald auf 100.000 US-Dollar – oder doch nicht? Nach Ansicht von ETF-Experten wie Jan Altmann ist der Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF (BCOIN) mehr Luftnummer als Gamechanger.

Schließlich hätte das Investmentvehikel so auf EU-Boden überhaupt nicht lanciert werden dürfen. Auch unser Chefredakteur Sven Wagenknecht sieht in dem vermeintlichen Indexfonds ein “Non-Event.”

Coinbase: Punktsieg gegen die SEC

Die US-Bitcoin-Börse Coinbase darf Krypto-Terminkontrakte, auch bekannt als Futures, auf ihrer Plattform anbieten. Die Genehmigung erteilte nicht die SEC, sondern die CFTC.

Das konterkariert die oberste Börsenaufsicht in ihrer Krypto-kritischen Haltung.

FTX-Gründer Bankman-Fried muss in Haft

FTX-Gründer Sam Bankman-Fried (SBF) muss bis Prozessauftakt im Oktober 2023 in Untersuchungshaft. Richter Lewis Kaplan sah es als erwiesen an, dass der Hauptangeklagte in der Causa FTX wiederholt gegen Kautionsauflagen verstoßen hatte.