Podcast

Ein historischer Schritt: Die EU verabschiedet die Markets in Crypto Assets Regulation (kurz MiCA). Strömt jetzt massenhaft das institutionelle Geld in die Region oder reguliert man die Branche tot? Von Stablecoins bis Staking: Wir analysieren, was in MiCA drin steht – und was es für Krypto in Europa bedeutet. Außerdem: Deshalb braucht es ein MiCA 2.0.

Big Tech veröffentlicht Quartalszahlen

Wer wissen will, wie es in naher Zukunft mit dem Kryptomarkt weitergeht, muss seinen Blick auf den Big-Tech-Sektor richten. Amazon und Co. veröffentlichen ihre Quartalszahlen. Was wir erwarten.

Wir werfen auch noch einmal einen Blick auf das Projekt Radix. Der dazugehörige XRD-Coin ist auch diese Woche der Performance-Sieger unter den Altcoins.

Außerdem erfahrt ihr die wichtigsten Termine dieser Handelswoche und zum Abschluss erwarten euch wie gewohnt die aktuell relevanten Kursziele für Bitcoin.