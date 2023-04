Podcast

Das Metaverse hat verbrannte Erde hinterlassen. Viel Hype, schlechte Grafik, geringe Nutzerfreundlichkeit. Die Folge: große Ernüchterung. Ist der Traum vorbei? Nicht wenn es nach Frank Hahn geht, dem Geschäftsführer von Rave Space.

Metaversen für Samsung, Amazon und Co.

Das Berliner Start-up baut virtuelle Welten für die ganz großen Marken. Anstatt auf weitläufige verpixelte Landschaften setzt man auf überschaubare, dafür ansehnliche Welten. Von bodenständigen Museen über Sterne aus fremden Galaxien ist alles im virtuellen Raum möglich.

Samsung stellt so seine neuesten Smartphones aus, Amazon hat sich ein eigenes Museum gebaut und die norwegische Pop-Band KEiiNO gibt Konzerte in ihrer eigenen Fantasiewelt.

Die technischen Hürden des Traums

Für Frank geht es vor allem darum, die Hürden für die Nutzer so gering wie möglich zu halten. So können die virtuellen Welten – im Sinne eines 3D-Layers – in jede beliebige Webseite eingebaut werden. Ohne Anmeldung kann man dann als Webseitenbesucher durch die virtuellen Welten laufen, um sich beispielsweise mit anderen Besuchern auszutauschen, einem Event beizuwohnen oder ein NFT zu erwerben. Damit wir zukünftig auch VR-Brillen nutzen, um in virtuelle Welten einzusteigen, muss laut Frank noch einiges passieren.