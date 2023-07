Podcast

Was bei Bitcoin alle 210.000 Blöcke für Aufsehen am Kryptomarkt sorgt, das passiert bei Litecoin nach 840.000 Blöcken. Bei Block 2.520.000 ist es zum dritten Mal so weit: Es kommt zum Halving. Generell umgibt die damit verbundene Verknappung der Inflationsrate der Mythos eines Bullruns. Doch ist das gerechtfertigt? Darüber sprechen in dieser Folge Moderator Peter Büscher und BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck.

Litecoin mit starken Tokenomics

Beim Blick auf die wichtigsten Kennzahlen von Litecoin gibt es einige positive Überraschungen. Wir haben für euch einen Blick auf die Walletadressen, die täglichen Transaktionen und die aktuelle Hashrate geworfen. Außerdem beleuchten wir sehr genau die Preisentwicklung vor und nach den bisherigen Litecoin Halvings.

Zusätzlich analysieren wir im Marktupate die Performance des Überfliegers des Monats XDC Network und ordnen die aktuelle Situation ein. Abschließend erhaltet ihr wie gewohnt einen Ausblick auf die kommende Woche sowie die wichtigsten Chartmarken bei Bitcoin.