Ledger speichert auf Wunsch die Seed Phrase in der Cloud. Die Folge: ein mächtiger Aufschrei. Außerdem: Mit Worldcoin will der ChatGPT-Gründer bald Krypto revolutionieren. Kritiker sind alarmiert.

Podcast

Ledger zieht den Zorn von Krypto-Twitter auf sich. Per Update lässt sich ein Backup der Seed Phrase der Hardware-Wallet in der Cloud speichern. Für Puristen – ein unverzeihlicher Tabubruch. Für den Hardware-Wallet-Hersteller – der Weg in die Zukunft. Wer hat recht? Ein Deep Dive.

So will der ChatGPT-Gründer Krypto noch 2023 massentauglich machen

Digital-ID, Krypto-Bezahlapp, bedingungsloses Grundeinkommen: Mit Worldcoin will der Gründer von ChatGPT all das verbinden. Sein Projekt startet schon diesen Sommer – mit hochrangigen Investoren im Rücken. Laut Medienberichten steht es diese Woche kurz vor einem weiteren 100-Millionendeal. Doch Kritiker sind alarmiert. Nutzer sollen ihre Iris einscannen. Und das ist nicht der einzige Haken.

Der Memecoin-Irrsinn um Pepe geht weiter

Zehntausende Prozent Wachstum in nur drei Wochen. Mit Pepe hat ein neuer Memecoin die Milliarden-Marktkapitalisierung durchbrochen. Warum das für Kryptos sowieso schon angeschlagenen Ruf fatal ist.