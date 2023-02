Krypto und KI So profitierst du vom Hype um AI-Coins

Podcast

Künstliche Intelligenz: Diese Projekte performen besonders stark

JPMorgan, die größte Bank der USA, hat eine Umfrage veröffentlicht. Darin sind sich die befragten institutionellen Trader einig, dass KI und Machine Learning in den nächsten drei Jahren den größten Einfluss auf das Trading haben werden. Für Kreative bahnt sich ebenfalls eine mögliche Disruption an, wenn man einigen Stimmen Glauben schenken kann. Text-Roboter verfassen ganze Aufsätze und programmieren Code. Andere Programme mischen Grafik und Illustration auf, in dem sie fast alles Bild werden lassen, was Mensch sich vorstellen und in die Befehlszeile tippen kann. KI-Projekte stammen nicht nur von zentralen, sondern auch von dezentralen Anbietern, die ganze AI-Ökosystem aufbauen.

BTC-Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Peter Büscher besprechen diese Auswirkungen auf den Krypto-Space und beleuchten einige interessante AI-Coins.

Leitzinsen: So geht der Markt mit der Fed-Entscheidung um

Letzte Woche verkündete die Fed wie erwartet, dass sie die Zinsen um 0,25 Prozent anheben wird. Das wurde vom konventionellen Markt sehr bullisch aufgefasst und der NASDAQ legte eine historisch starke Performance hin. Der sonst mit Tech-Werten stark korrelierende Krypto-Markt zeigte sich dieses Mal allerdings leider davon entkoppelt. Vielmehr stand er unter dem Deckel des starken US-Dollars und konsolidierte seitwärts, nach dem ebenfalls historisch starken Start ins Jahr. Wie die bullishen und bearishen Kursziele für Bitcoin in der nächsten Woche aussehen, sowie die wichtigsten Termine an den Finanzmärkten erfahrt ihr wie immer am Ende dieses Podcasts.