Das Gerichtsurteil zugunsten von Ripple ist massiv. Die Chancen auf eine XRP-induzierte Bullenstimmung am Krypto-Markt ist durchaus gegeben.

Führt XRP eine neue Altcoin Season an?

Podcast

“XRP ist als digitaler Token nicht an und für sich ein “Vertrag, eine Transaktion[,] oder ein Schema, das die Howey-Anforderungen eines Anlagekontrakts verkörpert.” Was ziemlich verklausuliert klingt, könnte eine der wichtigsten Gerichtsentscheidungen für den Kryptosektor der letzten Jahre gewesen sein. Denn nach einem Urteil des Bezirksgerichts Süd New York handelt es sich bei der Kryptowährung Ripple, oder besser gesagt XRP, nicht um eine Security nach Maßgabe des US-Wertpapiergesetzes.

Im Zuge dessen pumpte nicht nur XRP, sondern der gesamte Krypto-Markt zog deutlich gen Norden. Ist das der Auslöser für eine neue Alt-Season?

In dieser Folge von BTC-ECHO Invest widmen sich David Scheider und Stefan Lübeck dem Fall Ripple vs. SEC. Das Urteil könnte die USA wieder auf die globale Krypto-Landkarte heben.

US-Inflation sinkt deutlich

Zuletzt sank die Inflation in den USA deutlich ab. Wie sehr beeinflussen positive Inflationsdaten aus den USA den traditionellen Markt sowie den Bitcoin-Space?

Viel Spaß beim Hören.