Krypto in Fernost Kommt der nächste Bull Run aus Asien?

Die USA sagen Krypto den Kampf an. Doch Hongkong öffnet sich für Bitcoin und Co. und Asiens Einfluss wächst – das könnte zum Bull Run führen.

Krypto in Fernost

Hongkong will ab dem 1. Juni 2023 den Krypto-Handel legalisieren. Für Bitcoin und Co. könnte das einen enormen Schub bedeuten. Denn der Stadtstaat ist der viertgrößte Handelsplatz der Welt – und könnte von den bedrohlichen Entwicklungen in den USA profitieren.

Denn dort macht die Wertpapieraufsicht Securites and Exchange Commission (SEC) mit Klagen und Verboten verstärkt Jagd auf Krypto-Firmen. Viele Unternehmen und Trader könnten sich bald aus dem Land zurückziehen – und nach Asien schauen. Mit Singapur existiert bereits ein Top-Krypto-Standort. Hongkong könnte nun zum zweiten mächtigen Akteur der Szene werden.

Welche Szenarien sind jetzt wahrscheinlich? Wie groß ist der Einfluss Asiens auf den Krypto-Sektor – und wie stark könnte er wachsen? Das analysieren unsere Experten für euch im Podcast. Und zeigen: Besonders Stablecoin-Anbieter könnten von der Situation profitieren.