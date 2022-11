Podcast

Im Investmentsektor gibt es zwei Welten. Einmal die der Retail-Anleger, und einmal die der professionellen sowie institutionellen Anleger. Gerade bei der Anlageklasse der Kryptowährungen ergeben sich dadurch einige Besonderheiten. Welche, das weiß Maximilian Bruckner vom Schweizer Krypto-Investmenthaus 21e6 Capital. Zu seinen Kunden zählen vor allem Family-Offices, die einen für sie passenden Zugang zum Kryptomarkt erwünschen.

Arbitrage-Handel als attraktive Renditemöglichkeit

Insbesondere bei Kryptowährungen können sich Arbitrage-Strategie lohnen. Zwar dürften nur die wenigsten Kleinanleger dazu in der Lage sein, diese professionell auszuführen, doch ermöglichen sie mit dem nötigen Knowhow und Finanzmitteln attraktive Renditen, wie Bruckner erklärt.

Darüber hinaus geht es in dem Podcast um die Einordnung der aktuellen Lage am Kryptomarkt. Wie sich die Korrelationen zwischen den einzelnen Anlageklassen in einem Bärenmarkt verhalten und warum ein schwächer werdender US-Dollar eine Chance für Bitcoin und Co. bedeuten kann, wird in der zweiten Hälfte des BTC-ECHO Experts Podcasts genauer analysiert.