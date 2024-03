Bitcoin ist zurück. Der orangene Riese kratzt dank BlackRock, Fidelity und Co. am Allzeithoch – und das noch vor dem Halving. Steht uns die große Rallye sogar noch bevor?

Podcast

Was für eine Woche. Die Bitcoin Spot ETFs katapultieren die Kryptowährung in Reichweite des Allzeithochs. Dabei fehlt eigentlich noch ein wichtiges Kurs-Event – das Halving Mitte April. Eine neue Theorie sagt nun: “Die ETFs haben das Halving vorverschoben.” Was ist da dran? Wir gehen der Frage auf den Grund.

Boomer wollen Bitcoin und kehren Gold den Rücken zu

Vom physischen zum digitalen Gold: Die Rallye veranlasst immer mehr Anleger, ihre Assets umzuschichten. Weg von Gold, hin zu Bitcoin. Zumindest, wenn man auf die gehaltenen Vermögenswerte in den entsprechenden ETFs schaut.

Telegram will seine Nutzer in Krypto bezahlen

Ist das der nächste Schritt zur Massenadoption? Telegram will seine Nutzer an ihren Werbeeinnahmen beteiligen. Abgewickelt wird das über Toncoin, das Blockchain-Projekt, das dem Kurznachrichtendienst nahesteht. Alles, was man zu dem Launch wissen muss.