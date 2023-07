Greenpeace-Kampfansage Was habt ihr eigentlich gegen Bitcoin?

Podcast

Egal, wo man hinschaut: Ärger ohne Ende. Vor allem Binance hat mal wieder Ärger mit den Behörden und muss schmerzhafte Konsequenzen ziehen. Von Mitarbeiterentlassungen über Standortschließungen bis hin zur Auflösung von Sponsorendeals: Was bedeuten die neuen (schlechten) Nachrichten für die Kryptobörse?

Data Act mag keine Smart Contracts

Wie wäre es, wenn man eine Blockchain einfach anhalten könnte, mit einer Art An- und Aus-Schalter? Klingt absurd, wird aber zum Teil in der neuen Datenverordnung der EU angedacht. Von sogenannten “Kill Switches” ist die Rede. Worum es genau geht, wie die Reaktionen des Blockchain-Sektors sind und warum es in den USA auch nicht viel besser in puncto Smart-Contract-Regulierung aussieht.

CELO migriert zu Ethereum: Steht uns ein neuer Layer-2-Trend bevor?

Positiv hingegen stimmt die Beobachtung, dass es neue Wachstumsimpulse aus dem Layer-2-Sektor gibt. So möchte die Layer-1-Blockchain CELO zu einer Layer-2-Blockchain migrieren, indem sie die Layer-1-Funktionalitäten an Ethereum auslagert. Ist das ein neuer Trend? Und wenn ja, wer profitiert davon?

Greenpeace mit neuer Anti-Bitcoin-Propganda

Greenpeace hasst Bitcoin, genauer gesagt den Proof-of-Work-Mechanismus. Um ihrer Anti-Bitcoin-Kampagne Aufmerksamkeit zu verleihen, wurden Gebäude in New York mit Totenköpfen, Bitcoin-Logos und irreführenden Statements bestrahlt. Was von dieser Aktion zu halten ist. Spoiler: nicht viel.