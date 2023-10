Bis zu 110 Jahre Gefängnis drohen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried. Wir fassen für euch die ersten Prozesstage in New York zusammen.

So liefen die ersten Verhandlungstage im FTX-Prozess

Podcast

Prozessauftakt in New York. Am Dienstag, dem 3. Oktober, begann das lang erwartete Gerichtsverfahren gegen den Gründer der Pleite-Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried (SBF).

In insgesamt sieben Punkten ist Bankman-Fried angeklagt. Unter anderem wegen Verschwörung zum Betrug sowie Betrugs in mehreren Fällen drohen dem ehemaligen Milliardär bis zu 110 Jahre Haft.

In dieser Ausgabe des BTC-ECHO Recap Podcast sprechen die Redakteure David Scheider und Daniel Hoppmann über die ersten Tage bei Gericht und lassen auch einen US-Anwalt zu Wort kommen.

Eines ist klar: Dieser Prozess wird gigantisch und in dessen Verlauf ist mit Enthüllungen zu rechnen, die bisher niemand auf dem Schirm hatte.