Frankreich vs. Telegram: Wie viel Freiheit verträgt Europa?

Podcast

Frankreich attackiert Telegram. Dem Gründer, Pavel Durov, drohen 20 Jahre Gefängnis. Er darf das Land nicht mehr verlassen. Die Vorwürfe: Mitschuld an Verbrechen wie Drogenhandel, Terrorismus und Kindesmissbrauch.

Der Fall wird zum Lackmustest für die Frage, wie viel Freiheit Europa im digitalen Raum zulassen will. Warum er gerade auch den Kryptospace so stark berührt. Und Parallelen zu einigen anderen Fällen dort aufweist, wie dem Vorgehen gegen die Silk Road oder Tornado Cash.

Trading made in the EU? Wertpapieraufsicht rückt Coinbase und Co. auf die Pelle

Die europäische Wertpapieraufsicht ESMA will, dass alle Trades von EU-Bürgern auch in der EU abgewickelt werden. Die Realität bei Coinbase und Co. sieht oft anders aus. Der Vorschlag soll u.a. die heimische Industrie stärken, könnte aber sehr viele negative Konsequenzen nach sich ziehen.