Podcast

Er ist endlich da. Aber leider (noch) nicht der erhoffte Kurszünder. Der Ethereum-Spot-ETF startete nach monatelangen Verhandlungen diesen Dienstag an der Wall Street. Und macht bisher fast jeden Tag über 100 Millionen US-Dollar Minus. Was können wir für eine Entwicklung in den nächsten Monaten erwarten?

Kamala Harris und Krypto – eine unberechenbare Kombo?

Kamala Harris geht vermutlich für die Demokraten ins US-Präsidentschaftsrennen. Doch wie viel sie für Krypto übrig hat, ist unklar. Die große Frage: Wird sie Bidens Linie fortführen oder sich Bitcoin und Co. öffnen?