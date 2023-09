Podcast

Und täglich grüßt der ETF-Antrag. Nun ist es aber kein Bitcoin ETF, sondern ein Ethereum ETF, der auf Zulassung durch die SEC wartet. Was steckt dahinter und wieso zur Hölle bewegen sich die Krypto-Kurse trotzdem nicht?

In der heutigen Ausgabe des BTC-ECHO Experts Podcast sprechen die Redakteure David Scheider und Johannes MacSwayed über die seltsam nüchterne Marktreaktion auf eigentlich bullishe News.

Bitcoin: Google-Suchvolumen auf historischem Tiefstand

Dabei ist “nüchtern” das richtige Stichwort. Denn Bitcoin handelt in einer so engen Range, wie lange nicht mehr. Das sorgt nicht gerade für Enthusiasmus unter Tradern. Die Touristen sind weg und das Google-Suchvolumen auf einem Tiefstand. Was es jetzt braucht, um wieder Leben in die Bude zu bekommen, erfahrt ihr im Podcast.

Visa und Solana: A match made in heaven?

Visa will den grenzüberschreitenden Geldverkehr modernisieren. Und setzt dafür auf: Solana (SOL). Die eigenen Angaben zufolge “schnellste Blockchain der Welt” soll in die Visa-Infrastruktur integriert werden. Kann das gelingen?