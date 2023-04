Dogecoin, überall: Was plant Elon Musk da auf Twitter?

Very currency

Podcast

Elon Musk ersetzt das Logo von Twitter durch Dogecoin. Und alle Welt rätselt: Hat sich der reichste Troll unserer Zeit wieder einen Scherz erlaubt – oder steckt mehr dahinter? Wir liefern alle Hintergründe und die heißesten Theorien.

Bitcoin als Hüter des Weltfriedens?

Eine Masterthesis des MIT schwingt sich zum Amazon-Bestseller auf und erhitzt die Gemüter. Darin geht es um: Bitcoin. Und warum er in der Zukunft für ewigen Weltfrieden sorgen könnte. Klingt weit hergeholt? Wir haben uns die Diskussionen angeschaut.

Terra-Gründer wehrt sich gegen Auslieferungsantrag der USA

Seit zwei Wochen sitzt Do “Ich-chille-doch-zu-Hause” Kwon in Montenegro in Untersuchungshaft. Die USA verlangen seine Auslieferung. Dagegen wehren sich nun seine Anwälte. Ihre Argumentation lässt vor allem eine Frage aufkommen: Wo haben diese Leute eigentlich Recht studiert?