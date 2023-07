Bitcoin-Halving, Auftragsmorde, Regulierungsstreit in den USA. Diese Folge des BTC-ECHO Recap Podcast hat es in sich.

Podcast

Um das Bitcoin Halving ranken sich Mythen und Legenden. So mancher Marktbeobachter hält das Event für den singulären Grund der BTC-Bullenmärkte. Unser Autor ist da skeptisch.

Wieso das Halving dennoch einen Preiseffekt haben könnte, erklären unsere Podcaster in dieser Podcast-Episode.

Krypto-Gesetzgebung in den USA

Die SEC-Klagen gegen Binance und Coinbase haben es gezeigt: Die USA benötigen endlich eine ausgewogene Krypto-Regulierung. Ein neuer Entwurf, der noch ganz am Anfang des Gesetzgebungsprozesses steht, schürt Hoffnung. Doch bis er tatsächlich umgesetzt wird, ist es noch ein langer Weg.

Mord und Bitcoin

Ein Fall in den USA sorgt für Aufregung. Kristy Lynn Felkins wurde kürzlich in den USA zu fünf Jahren Haft verurteilt, weil sie ihren Ex-Mann mittels Auftragsmord hat töten lassen wollen – bezahlt hat sie per Bitcoin.

Doch der Plan geht nach hinten los. Die gesamte Story erfahrt in im Podcast.

Viel Spaß beim Hören!