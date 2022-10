Podcast

Dogecoin, 2013 als reine Spaßnummer gestartet, befindet sich aktuell auf dem stolzen achten Platz aller Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Letzten Dienstag noch bei 6 US-Cent, kostet der Coin heute 12 Cent, zwischenzeitlich lag er sogar bei 15 Cent. Das liegt nicht zuletzt an der Twitter-Übernahme durch den erratischen Multimilliardär und Lebemann Elon Musk.

Im BTC-ECHO Invest schauen sich Stefan Lübeck und Peter Büscher den Memecoin mit Hundelogo daher genauer an, betrachten bisherige Anwendungsfälle und spekulieren über mögliche zukünftige Usecases im Twitter-Universum.

Der Zinsentscheid des Jahres steht an

Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr wird die Fed den neuen Leitzinssatz verkünden. Die Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet eine Anhebung in Höhe von 50 bis 75 Basispunkten auf 3,75 bis 4,0 Prozent. Eine Minderheit der Befragten von 11 Prozent geht von lediglich 3,5 bis 3,75 Prozent aus. Warum BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck Teil dieser Minderheit ist und was das mit den Zwischenwahlen in den USA nächste Woche am 8. November zu tun hat, erfahrt ihr in diesem Podcast.

Marktupdate zu Meta, Amazon, Apple & Co.

Außerdem besprechen Stefan und Peter den herben Abverkauf der Meta-Aktie aufgrund riesiger Abschreibungen rund um Zuckerbergs Metaverse Horizon sowie die aktuellen Kostenprobleme der Cloud-Anbieter Amazon, Google und Microsoft.