Wir haben uns deshalb nach neuem Raketentreibstoff im Kypto-Space und an den traditionellen Märkten umgesehen. Dabei analysieren BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Peter Büscher in dieser Folge für euch mögliche neue Narrative, die dem Krypto-Markt zu einem weiteren Aufschwung verhelfen könnten und blicken auf die Statistiken zur Saisonalität in US-Wahljahren, die US-Wahlen generell, Inflationszahlen sowie On-Chain-Daten.

Neuer Hype um Toncoin (TON)

Zu den Über- und Outperformern in diesem Jahr und der aktuell laufenden Korrektur gehört zweifelsohne Toncoin (TON). Das auch als Telegram-Coin bekannte Asset rangiert derzeit rund um sein Allzeithoch. Wir gucken uns daher an, was den Kurs in der letzten Zeit nach oben getrieben hat und welches spannende Projekt kurz vor dem Listing steht.

Zum Abschluss erhaltet ihr wie immer alle wichtigen Termine dieser Woche sowie die aktuell relevanten Kursziele von Bitcoin auf der Ober- und Unterseite.