Könnten deutsche Anleger zukünftig in amerikanische Bitcoin Spot ETFs investieren? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der ETF-Ratingexperte Dr. Markus Thomas von XENIX.

So relevant ist der Bitcoin Spot ETF wirklich

Podcast

Immer mehr ETFs stechen durch innovativ klingende Namen hervor. Doch versprechen sie auch, was sie halten? An genau dieser Stelle kommt der ETF-Experte Dr. Markus Thomas ins Spiel. Mit seiner eigens für ETF- beziehungsweise ETP-Produkte gegründeten Ratingagentur XENIX fühlt er der Industrie auf den Zahn.

Krypto als Must-have

Auch Kryptowährungen und börsengelistete Blockchain-Unternehmen sind nicht mehr aus dem Produktuniversum der Indexprodukte wegzudenken. Welche Blockchain ETFs wirklich “pure play” sind und wie es um Krypto ETPs bestellt ist, erläutert Thomas im Podcast.

Bitcoin Spot ETF: Sind die Erwartungen gerechtfertigt?

Im Gespräch über die Bitcoin-Spot-ETF-Anträge in den USA zeigt sich Thomas durchaus kritisch. Er teilt vereinzelte Bedenken der amerikanischen Wertpapieraufsicht und erklärt, wie sich die Bitcoin ETFs, sofern genehmigt, voneinander unterscheiden könnten. Gegen Ende bringt er eine spannende Perspektive ein, in der die Schweiz eine Schlüsselrolle in Europa einnehmen könnte.