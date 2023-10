Podcast

Fast wäre es so weit gewesen. Am Montag, dem 16. Oktober, meldete Cointelegraph auf X die Zulassung des iShares Bitcoin Trust, also des Bitcoin ETFs von BlackRock.

Wenig später stellte sich heraus: eine Falschmeldung. Dennoch pumpte Bitcoin und der gesamte Kryptomarkt massiv nach Norden. In der aktuellen Folge des Recap Podcast arbeiten wir die Wirren um die Falschmeldung auf.

Außerdem sprechen wir über journalistische Verantwortung sowie tatsächlich positive Statistiken im Krypto-Sektor.

Außerdem: Wieso steht BTC aktuell auch im Vergleich zu den Altcoins so gut dar? Ist DeFi tot?

Viel Spaß mit der aktuellen Folge!