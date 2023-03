Bitcoin-Kurs hebt ab: Game Over für die Wall Street?

Podcast

Bitcoiner warnen seit Jahren: Eine neue Finanzkrise kommt. Diese Tage rückt sie näher. Drei Banken in den USA sind kollabiert, viele weitere gefährdet – weltweit. Die Federal Reserve macht eine 160-Grad-Wende bei ihrer Geldpolitik, druckt 300 Milliarden US-Dollar zum Schutz der Banken. In der Schweiz muss die Credit Suisse gerettet werden. Auch die Zentralbanken anderer Nationen bereiten sich auf einen Sturm vor.

Zur gleichen Zeit erwacht Bitcoin aus seinem langen Bärenwinterschlaf. Die Kryptowährung legt in diesen Krisentagen die stärkste Performance seit Jahren hin. Eine Kursrallye in Antizipation dessen, was noch kommt? Wie wahrscheinlich ist überhaupt ein Kollaps des Finanzsystems? Und wäre das für Bitcoin wirklich eine Chance – oder Gefahr?

Außerdem erfahrt ihr wie immer die wichtigsten Termine der anstehenden Handelswoche sowie die nächsten relevanten Kursziele bei Bitcoin.