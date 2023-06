Sell in May and Go Away

Podcast

Von den klassischen Märkten kennt man die Börsenweisheit Sell in May and go away but remember to come back in September”. Gemeint ist die saisonale Performance von Vermögenswerten wie Bitcoin. Dabei teilt man die Performance eines Assets oder eines Index nach Wochentagen, Wochen oder Monaten ein. Für den deutschen Aktienmarkt ergibt sich daraus eine vielversprechende Anlagestrategie. Hat diese Herangehensweise im Zeitalter eines permanenten Computerhandels aber immer noch ihre Berechtigung?

Kurskorrektur bei Bitcoin?

Und wie verhält es sich mit dem vergleichsweise jungen Kryptomarkt? Sollten Trader die Regeln der “alten” Finanzwelt einfach so auf den Krypto-Sektor anwenden? Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Peter Büscher haben deshalb die monatliche Performance von Bitcoin und ein drohendes Sommerloch unter die Lupe genommen.

Außerdem werfen sie einen Blick auf den Top-Performer Injective (INJ), der dieses Jahr bereits mehr als 500 Prozent Kursgewinn einfahren konnte sowie das unter deutschen Anlegern sehr beliebte Projekt IOTA.