Am Freitag vermeldete die Nachrichtenagentur Reuters einen Paukenschlag für den Krypto-Space: Die SEC legt wahrscheinlich keinen Einspruch gegen das jüngste Urteil zugunsten von Grayscale ein, wonach sie den Antrag auf Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETF nicht einfach so ablehnen dürfen. Wir betrachten die Details rund um diese komplexe Angelegenheit an und beleuchten dabei die Fristen der Anträge, das Nachbessern von ARK Invest sowie die Beweggründe für das bisherige Zögern der SEC.

Wie wirkt sich der Nahostkonflikt auf die Märkte aus?

Der jüngst neu entflammte Nahostkonflikt weckt Erinnerungen an den Jom-Kippur-Krieg und die damit verbundene Ölkrise aus dem Jahr 1973. Doch wie haben die Märkte in der Gegenwart reagiert? Welche Assets gingen auf Tauchstation und welche konnten profitieren?

Außerdem sprechen Moderator Peter Büscher und BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck über die Wochengewinner Trust Wallet (TWT) und Rollbit Coin (RLB) sowie den Verlierer Radix (XRD). Abschließend erhaltet ihr wie immer die aktuellen Kursziele von Bitcoin auf der Unter- wie auf der Oberseite.