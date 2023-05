Bitcoin im Bundestag: So ist die aktuelle Stimmung im Parlament

Podcast

Der FDP-Abgeordnete Frank Schäffler begeistert sich für Bitcoin. Kein Zufall: Der Liberale ist Anhänger der österreichischen Schule. Ihr Credo: Eine Trennung zwischen Staat und Geld ist vonnöten. Bitcoin ist eine Manifestation dieses Gedankens. Im Experts-Podcast spricht der Politiker über das Thema in all seinen Facetten, von Regulierungsbemühungen, politischer Stimmungsmache bis hin zur Gefahr durch CBDCs.

Die Zeit spielt Befürwortern in die Karten

Das Thema Kryptowährungen wird in politischen Kreisen salonfähiger, so Schäffler. Und er verrät auch: Das können Bürger tun, um die politische Akzeptanz voranzutreiben.

Krypto-Regulierung: Wohin steuert Deutschland?

Positiv sieht er die Regulierung von Kryptowährungen, vor allem in Form der kürzlich verabschiedeten europäischen Gesetzgebung MiCa und dem Zukunftsfinanzierungsgesetz. Ein Chaos wie in den USA? Müssen Anleger laut Schäffler hier nicht fürchten. Trotzdem sieht er immer wieder Stimmungsmache von politischen Gruppen, die die freiheitlichen Motive der Krypto-Ökonomie untergraben. Wachsamkeit ist weiterhin geboten.

Der digitale Euro: “Vorsicht an der Bahnsteigkante”

Skeptisch ist Schäffler gegenüber den Plänen der Europäischen Zentralbank für einen digitalen Euro. Es fehle an Konzepten und Argumenten dafür. Und die Risiken stehen in keinem Verhältnis zu den Chancen. Wenn digitaler Euro, dann doch bitte auch von der Privatwirtschaft, so Schäffler.