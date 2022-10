Podcast

Sobald die Cannabis-Legalisierung kommt, gibt es keinen Grund mehr, nach Amsterdam zu fahren? Doch! Mit der Bitcoin Amsterdam fand zum ersten Mal das europäische Pendant der Bitcoin Conference in den Niederlanden fest. Wie es dort war, berichtet BTC-ECHO Reporter Giacomo Maihofer in seiner Reportage für das BTC-ECHO Magazin – und in der aktuellen Ausgabe des Recap Podcast.

Spoiler: BTC-Maximalisten sind scheinbar doch nicht so schlimm, wie angenommen.

Hodl und Buidl: BTC-Exchanges warten mit neuem Produktumfang auf

Berichtenswertes gibt es auch aus der Welt der Fintechs. So implementiert Deutschlands größte Neobank N26 den Handel mit knapp 200 Kryptowährungen. Nach einer Testphase in Österreich sollen auch andere europäische Länder von dem Service profitieren.

Für die Implementierung arbeitet das Fintech mit der Wiener Bitcoin-Exchange Bitpanda zusammen, die mit seiner White-Lable-Lösung eine Blaupause für die Implementierung bietet.

Relai: Bitcoin-Kauf in Echtzeit

Neues gibt es auch von Relai. Der Schweizer Sparplan-Anbieter bietet seinen Kundinnen und Kunden ab sofort die Möglichkeit, in Echtzeit Bitcoin zu kaufen.

