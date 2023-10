Bitcoin bei 34.000 US-Dollar: Was für einen Bullrun spricht – und was nicht

Podcast

14 Prozent in 24 Stunden, kurz knackt Bitcoin am Dienstag sogar die 35.000 US-Dollar-Marke. Am Markt herrscht: Euphorie. Zu Recht? Der Auslöser für den Pump stellt sich bald als etwas kuriose Falschmeldung heraus. Mal wieder. Dann kommen noch weitere Theorien hinzu: Es geht um BlackRock, Kriegsinflation und neue Geldpolitik. Wir gehen allen Diskussionen auf den Grund. Und der Frage: Wie geht es von hier aus weiter? Spoiler: Besonders für 2024 sind wir bullish.

Terrorfinanzierung durch Krypto? Ein Mythos

“Wer Kryptowährungen toleriert, nimmt Terroranschläge in Kauf”: Solche Slogans hört man dieser Tage immer wieder, von Politikern oder Experten. Die Daten widersprechen dem vehement: Hamas und Co. sind kaum in der Lage, Krypto effizient zu benutzen. Dafür umso mehr: Bargeld und Co. Warum Anti-Krypto-Populismus hier fehl am Platz ist. Und einfach nur: zynisch.