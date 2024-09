Arthur Hayes: Warum Bitcoin in diesem Zyklus auf eine Million US-Dollar steigen könnte

Kurzfristige Turbulenzen, langfristige Gewinne: Ex-Bitmex-CEO Arthur Hayes glaubt, dass dieser Bullrun länger und härter wird, als alle anderen zuvor. Bitcoin werde spätestens bis 2027 auf eine Million US-Dollar steigen. Für die unmittelbare Zukunft ist er jedoch bearish, selbst wenn Zinssenkungen der Federal Reserve kommen. Warum das so ist, erklärt er in diesem exklusiven Interview mit BTC-ECHO. Außerdem: Die Undurchsichtigkeit des globalen Finanzsystems und wie man es verstehen kann.

Arthur Hayes kam 2013 von der Wall Street in die Krypto-Branche und führte eine Zeit lang als einer der Gründer und CEO von Bitmex, einer der beliebtesten Kryptobörsen der Welt, die Krypto-Revolution an vorderster Front an. Er wurde zum jüngsten afroamerikanischen Krypto-Milliardär der Geschichte. Heute ist er ein einflussreicher Investor und Meinungsführer, insbesondere durch seinen Blog “Crypto Traders Digest”.

Disclaimer: Dieser BTC-ECHO-Experts-Podcast mit Arthur Hayes ist auf Englisch. Eine deutsche Version des Interviews lest ihr hier: Arthur Hayes im Interview: “Bitcoin steigt auf eine Million US-Dollar“