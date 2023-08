Podcast

Am 17. August dieses Jahres wurden innerhalb weniger Minuten mehr Long-Positionen liquidiert als beim FTX-Crash. Um 23:40 Uhr deutscher Zeit ging es je nach Börse teilweise um über 2.000 US-Dollar abwärts. Moderator Peter Büscher und BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck tragen die wichtigsten Puzzleteile für diese ungewöhnlich starke Bewegung zusammen.

Hard-Fork bei PEPE?

Der Memecoin PEPE ist in den letzten Wochen stark unter die Räder gekommen und rangiert über 80 Prozent unter Allzeithoch. Während drei der vier Entwickler in mutmaßlich betrügerischer Absicht die letzten Anteile verscherbeln und in den sozialen Medien von einem Scam die Rede ist, geht seit heute das Gerücht einer Hard-Fork um. Wir beleuchten, was es damit auf sich hat.

Abschließend erhaltet ihr wie immer die wichtigsten Wirtschaftstermine und Chartmarken für Bitcoin in dieser Woche.