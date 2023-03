Bisher sind es nur unbestätigte Berichte. Doch ein Forbes-Artikel bringt Binance-Chef Changpeng Zhao (CZ) in Bedrängnis.

Das Wirtschaftsmagazin Forbes erhebt schwere Anschuldigungen gegen Binance. Börsen-Chef CZ reagiert indes genervt. Alles nur FUD, sagt der Boss der größten Krypto-Exchange der Welt.

Sollte Forbes Recht behalten, stehen Veruntreuungsvorwürfe von Kundengeldern in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar im Raum.

Alles Wertpapiere außer Bitcoin

SEC-Chef Gary Gensler macht deutlich, dass er Altcoins in aller Regel für Securities hält. Was bedeutet das? Klagt die US-Börsenaufsicht künftig alle 10.000 Altcoins an? Ob die SEC mit dem harten Kurs ihre Kompetenzen überschreitet, erfahrt ihr im Podcast.

Steuern auf Krypto-Gewinne rechtmäßig

Lange hatte er geklagt und nun letztinstanzlich verloren. Ein anonymer Anleger hatte jahrelang dafür gekämpft, seine Krypto-Gewinne nicht versteuern zu müssen. Nun hat das oberste deutsche Finanzgericht entschieden: Gewinne auf Kryptowährungen sind zu versteuern.

Viel Spaß beim Hören des BTC-ECHO Recap Podcast.