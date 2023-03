Podcast

Amazon will nicht mehr nur Pakete an euch liefern – sondern bald auch NFTs. Die Gerüchte um einen NFT-Store des Unternehmens verdichten sich. Laut Insidern kommt er schon nächsten Monat. Es hagelt bereits Kritik. Akzeptiert werden soll jedoch kein Krypto, sondern nur … Kreditkarten? Das ist dran.

Die Schlüsselbank der Kryptobranche macht dicht

Noch vor wenigen Wochen hingen über 1.600 Kryptofirmen am FIAT-Tropf der Schlüsselbank der Branche, Silvergate. Jetzt macht sie die Lichter aus. Die US-Behörden ermitteln wegen Geldwäsche und zweifelhaften Geschäftspraktiken. Für die Branche ein Desaster. Doch es gibt bereits einen Silberstreifen am Horizont – der kommt aus Wyoming.

Vietnam ist die Top-Kryptonation

Ein neuer Report wirft ein Schlaglicht auf die globale Krypto-Adoption. Trotz aller Krisen: Sie steigt. Deutschland – so viel sei verraten – steht nicht an der Spitze. So sieht es mit Krypto in der Welt aus.