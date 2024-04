Podcast

Vieles wirkt gerade wie verkehrte Welt: Bitcoin knackt sein Allzeithoch noch vor dem Halving – ein Novum. Memecoins pumpen dieses Mal schon am Anfang des Zyklus, nicht wie sonst zum Ende. Die Gier: schwankt zwischen hoch und extrem hoch. Eine größere Korrektur ist abzusehen. Und dann: eine große Rallye der Altcoins. Warum das so ist und wie ihr am besten profitiert, erfahrt ihr in dieser Folge.

Tether mit erstem unabhängigen Audit – eine Mogelpackung?

Tether ist der größte Stablecoin der Welt. Seine Reserven – ein 100-Milliarden-US-Dollar-Mysterium. When audit? Die Frage ist so alt wie der Stablecoin selbst. Eine neue unabhängige Wirtschaftsprüfung soll die Bedenken nun aus der Welt schaffen. Warum das nur so halb stimmt.