Die Deutsche-Bank-Tochter DWS Group ist Gründungsmitglied eines Unternehmens, das einen Euro-Stablecoin emittieren will. Wird dieser Stablecoin zur Konkurrenz für Tether, Circle und Co.?

Podcast

Mit AllUnity gründet eine Reihe von Hochkarätern ein neues Krypto-Unternehmen. Ihr Ziel: Die Emission eines Euro-gedeckten Stablecoins. Wenn alles gut geht, launcht in 12 bis 18 Monaten der erste ernstzunehmende Stablecoin auf Euro-Basis.

Kann er Tether und Co. Konkurrenz machen? Und welche Rolle spielt die Deutsche Bank bei der Neugründung?

Außerdem sprechen wir über News aus Übersee. Die größte Bitcoin-Börse der USA, Coinbase, lanciert mit “Project Diamond” eine institutionelle Plattform, auf der tokenisierte reale Vermögenswerte gehandelt werden können.

Roman Sterlingov: Bringt Chainalysis einen Unschuldigen ins Gefängnis?

Der Fall Roman Sterlingov bewegt seit geraumer Zeit den Krypto-Space. Der Schwede russischer Herkunft sitzt nämlich seit April 2021 in den USA in Haft. Der Vorwurf: Bitcoin-Geldwäsche in Millionenhöhe. Die Beweislage: dünn.

Was der aufsehenerregende Fall mit Chainalysis zu tun hat, erfahrt ihr in dieser Episode des BTC-ECHO Recap Podcast.

Viel Spaß beim Hören!