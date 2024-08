Podcast

15 Prozent runter bei Bitcoin, bis zu 30 Prozent bei Altcoins: Krypto erlebt am Montag, dem 5. August, den schlimmsten Einbruch dieses Zyklus, ausgelöst durch ein Erdbeben an den Finanzmärkten. Mittlerweile erholen sich die Kurse. Doch am Horizont lauert die nächste Krise: eine mögliche Rezession in den USA.

Wir erklären in dieser Folge gemeinsam mit Experten, wie es zum Flash-Crash vom Montag kam, warum es die nächsten Wochen und Monate sehr volatil werden dürfte und was es für Krypto bedeutet, wenn es wirklich zu einer Rezession kommt. Spoiler: Langzeitinvestoren sollten sich keine zu großen Sorgen machen.