Podcast

Für die Bitcoin-Bullen waren die Spot ETFs einer der großen Gamechanger, die das Tor für TradFi, konventionelle Anleger, institutionelle Investoren und eben die breite Masse öffnen sollten. Doch wie ist der Stand nach acht Monaten? Wer hat in die ETFs investiert – und wer nicht? BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Peter Büscher analysieren für euch eines der größten Highlights in Bitcoins Geschichte.

Abverkauf durch US-Wahlen?

Es gibt jede Menge saisonale Statistiken zum weltweiten Leitindex S&P 500. So auch zu seinem Verlauf in den US-Wahljahren. Was die über einhundertjährige gemeinsame Geschichte für eine Prognose für den Rest des Jahres entwirft, das erfahrt ihr in dieser Folge.

Zum Abschluss erhaltet ihr wie immer alle wichtigen Termine dieser Woche sowie die aktuell relevanten Kursziele von Bitcoin auf der Ober- und Unterseite.