BLAST Vorsicht vor dem Hype-Coin

Podcast

Auf der Suche nach dem nächsten großen Ding investieren Krypto-Enthusiasten so fleißig in neue Protokolle wie seit Monaten nicht mehr. Die Hoffnung auf attraktive Airdrops verstärkt diesen Trend und führt zu Mittelzuflüssen in Projekte, die noch gar nicht live sind.

Darunter zählt auch das 2-Layer-Protokoll BLAST, das in kürzester Zeit eine halbe Milliarde US-Dollar für sich vereinnahmen konnte. Entsprechend kritisch nehmen wir BLAST unter die Lupe und diskutieren, inwiefern Layer-2-Protokolle aus dem Ethereum-Ökosystem durch Solana (SOL) unter Druck geraten könnten.

USA und Changpeng Zhao: Eine Machtdemonstration gegen Krypto?

Ebenfalls diskutieren unsere Podcaster Sven Wagenknecht und Johannes MacSwayed das Gerichtsverfahren gegen Binance CEO Changpeng Zhao (CZ). Stimmen mehren sich, dass CZ unverhältnismäßig stark von der US-Justiz in die Mangel genommen wird. Sogar ein politisch motivierten Vorgehen steht zur Debatte.

Geldflut für Bitcoin steht vor der Tür

Die Cash-Bestände knacken weltweit Rekordmarken. Steigende Zinsen haben Geldmarkt-Produkte gegenüber Aktien und Kryptowährungen bevorteilt. Nun gibt es Anzeichen, dass der Zenit erreicht ist und schon sehr bald eine massive Kapitalwanderung gen Krypto bevorsteht. Was für dieses Szenario spricht und warum trotzdem Vorsicht geboten ist.