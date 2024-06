Van Eck beantragt den ersten Solana-Spot-ETF in den USA. Warum von der Zulassung der ganze Markt profitieren könnte.

Türöffner für die Altseason? So stehen die Chancen für einen Solana-Spot-ETF

Podcast

Lange im Gespräch, jetzt Realität: Van Eck reicht den ersten Antrag für einen Altcoin-Spot-ETF ein. Und wählt: Solana. Wie die Chance um eine Zulassung stehen, bis wann man damit rechnen kann, und warum ein Erfolg den ganzen Altcoin-Markt abheben lassen könnte: Das besprechen Sven Wagenknecht und Giacomo Maihofer in dieser Recap-Folge.

Bitcoin unter Verkaufsdruck

Tausende Bitcoins strömen in nächster Zeit auf den Markt. Mt. Gox entschädigt seine Nutzer vom Megahack in 2014 mit rund 142.000 Bitcoins, das BKA in Sachsen und die US-Regierung verkaufen allem Anschien nach jeweils 2000 und 4000 Bitcoin aus kriminellen Ermittlungen, u.a. dem Darknet. Wird das den Preis demnächst nach unten drücken?

Julian Assange ist frei – auch dank Bitcoin

Julian Assange ist nach 12 Jahren politischer Verfolgung frei, durch einen Deal mit dem US-Justizministerium. Wir blicken zurück auf die dramatische Wikileaks-Saga und beleuchten: So eng sind die Schicksale von Bitcoin, Satoshi Nakamoto und Julian Assange miteinander verflochten.