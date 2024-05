Ex-Präsident Trump treibt die Demokraten vor sich her und befeuert derzeit die Bullenfantasien. Derweil geht ein mutmaßlicher Caitlyn Jenner Scam gerade durch die Decke und Memecoins haben ordentlich Momentum. Wir gucken heute für euch vor allem über den großen Teich in das Land der Stars and Stripes und unbegrenzten Möglichkeiten.