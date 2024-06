Sorgen die Mt.Gox-Auszahlungen und die BKA-Bitcoin für eine heftige Korrektur? Insgesamt stehen fast 200.000 Bitcoin im Wert von über 12 Milliarden bereit, in den Markt verkauft zu werden. Das könnte, je nach Ausgestaltung, Staffelung und Timing für eine erhebliche Korrektur sorgen.

Podcast

Als die damals weltgrößte Bitcoin-Börse Mt.Gox Anfang 2014 Insolvenz anmeldete, war die Krypto-Welt noch eine gänzlich andere als heute: Es gab fast nur Bitcoin und der stand bei gerade einmal 500 US-Dollar. Seitdem hat sich nicht nur einiges an der Anzahl der am Markt verfügbaren Coins und Token geändert, sondern natürlich auch am Bitcoin-Preis. Damit sitzen die Gläubiger von Mt.Gox auf äußerst hohen Gewinnen, die einen deutlichen Anreiz bieten, ihre BTC zu verkaufen.

Dazu gesellt sich jetzt noch das deutsche BKA, welches durch die vom LKA Sachsen konfiszierten Bitcoin der illegalen Plattform movie2k.to auf 50.000 BTC sitzt. 1.500 davon wurden jetzt auf Krypto-Börsen verschoben.

Wie der durch beide Ereignisse entstandene Verkaufsdruck einzuordnen ist, analysieren in dieser Folge des Podcasts BTC-ECHO Invest Moderator Peter Büscher und Marktexperte Stefan Lübeck

Saisonalität und Aktienmärkte

Mit dem Juni beendet Bitcoin einen statistisch eher schwachen Handelsmonat. Da der Krypto-Markt aber immer kontextuell im Zusammenspiel mit den konventionellen Märkten betrachtet werden muss, werfen wir ebenfalls einen Blick auf einen derzeit ziemlich heiß gelaufenen Aktienmarkt.

Zum Abschluss erhaltet ihr wie immer alle wichtigen Termine dieser Woche sowie die aktuell relevanten Kursziele von Bitcoin auf der Ober- und Unterseite.