Was Regenerative Finance (ReFi) bedeutet, wieso Blockchain und Token für CO₂-Zertifikate in Zukunft unersetzbar sind und warum der nächste Krypto-Bull-Run der “nachhaltigste” aller Zeiten wird.

Podcast

Geld verdienen und die Umwelt retten. Diesen Wunsch verspüren nicht nur immer mehr Menschen, sondern auch große Konzerne oder Vermögensverwalter wie beispielsweise Blackrock setzen voll und ganz auf den ESG-Trend. Fälschlicherweise gerät die Blockchain-Technologie, bedingt durch den Bitcoin-Konsensmechanismus, als Klimakiller in Verruf. Wer hingegen genauer hinschaut, erkennt, dass es kaum eine andere Technologie gibt, die sich besser dazu eignet, unsere Umwelt vor der Klimakatastrophe zu retten, als die Blockchain-Technologie.

CO₂-Zertifikate in Tokenform

Das Geschäft mit CO₂-Zertifikaten nimmt kontinuierlich zu. Dies bietet nicht nur Investoren attraktive Renditemöglichkeiten, sondern sorgt auch für viel Misswirtschaft und Betrug. Es mangelt schlichtweg an Transparenz und Überwachungsstandards. Genau an dieser Stelle versuchen immer mehr Krypto-Start-ups unter Zuhilfenahme der Token-Ökonomie anzusetzen. Eines davon ist Menthol Protocol, das eine Blockchain-Lösung speziell für den Use Case Nachhaltigkeit und Klimaneutralität bietet. Der Co-Founder Amir Awan erklärt im Podcast, wie die Umsetzung funktioniert und warum in Zukunft voraussichtlich jedes Unternehmen CO₂-Token erwerben wird.

ReFi: Der Nährboden für die Unicorns von morgen

Es geht allerdings um noch viel mehr als nur die Tokenisierung von CO₂-Zertifikaten. Unter dem Begriff Regenerative Finance, kurz ReFi, entsteht ein gänzlich neuer Finanzsektor. Dieser optimiert nicht mehr nur auf schnellen Gewinn, sondern auch auf nachhaltige Renditen. Konsumentenanforderungen sowie zunehmende Regulierung lassen dabei den Unternehmern und Investoren gar keine andere Möglichkeit, als sich mit ökologischen und sozialen Standards auseinanderzusetzen.

Angetrieben wird dieser Transformationsprozess durch Web3, das die dafür notwendigen Werkzeuge liefert. Amir ist sich daher sicher, dass ein Gros der Unicorns von morgen Unternehmen sein werden, die aus dem ReFi-Bereich stammen.