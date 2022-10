Podcast

Obwohl Lennart NFTs liebt, wie er selbst von sich sagt, versucht er den Begriff NFT immer öfter zu vermeiden. Denn das teils negative Image von NFTs stört ihn bis heute, insbesondere die Reduzierung auf belanglose JPEG-Fotos. Als Gründer und Geschäftsführer von warranti versucht er daher, die NFT-Technologie in all ihren Facetten erlebbar zu machen. Sei es im Metaverse oder in Form einer Creator Community, die gemeinsam an Projekten arbeitet.

Wie Web 3.0 und NFTs Creator Communitys ermöglichen

Eines seiner Projekte heißt Kron, bei dem er versucht, die Logik des Web 3.0 umzusetzen. Gemeinsam mit Uhren-Manufakturen können die Nutzer NFT-basierte Uhrenmodelle entwerfen, ganz gleich, ob es sich dabei um eine physische oder digitale Uhr handelt.

Es geht also auch darum, den Endverbraucher zu emanzipieren und ihn Teil des Entstehungsprozesses werden zu lassen. Genauso wie uns das Web 2.0 ermöglicht hat, vom Informations-Empfänger zum -Sender zu werden, ermöglicht uns das Web 3.0, an der digitalen Wertschöpfungs- und Produktionsebene zu partizipieren.